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24 марта, 06:10

«Чикаго» выиграл у «Хьюстона», Дюрант набрал 40 очков

Павел Лопатко

«Чикаго» победил «Хьюстон» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 132:124.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Рокетс» Кевин Дюрант — у него 40 очков.

«Хьюстон» (43-28) располагается на шестом месте в таблице Западной конференции, «Чикаго» (29-42) идет на 12-м месте в Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Хьюстон» — 132:124 (41:21, 24:27, 30:39, 37:37)

Ч: Секстон (25 очков), Бузелис (23), Миллер (17)
Х: Дюрант (40), Шенгюн (33 + 13 подборов + 10 передач), Томпсон (23)

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НБА
БК Хьюстон Рокетс
БК Чикаго Буллз
Кевин Дюрант
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