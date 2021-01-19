«Майами» прервал серию поражений, обыграв «Детройт»
07:03
«Чикаго» обыграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА (125:120). «Буллз» одержали вторую победу кряду, «Рокетс» потерпели второе поражение подряд.
В другой встрече «Майами» переиграл «Детройт» (113:107). «Хит» прервали трехматчевую серию поражений.
НБА
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Хьюстон» — 125:120 (28:16, 36:36, 29:34, 32:34)
Ч: Лавин (33), Маркканен (18), Темпл (13), Валентайн (13).
Х: Оладипо (32), Вуд (30), Гордон (21).
«Майами» — «Детройт» — 113:107 (24:36, 31:25, 33:19, 25:27)
М: Адебайо (28 + 11 подборов), Драгич (22), Робинсон (18).
Д: Грант (27), Эллингтон (24), Роуз (21).
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