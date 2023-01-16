«Чикаго» выиграл у «Голден Стэйт», Вучевич набрал 43 очка и сделал дабл-дабл

«Чикаго» победил «Голден Стэйт» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 132:118.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Буллз» Никола Вучевич, набравший 43 очка. Также черногорец оформил дабл-дабл, у него 13 подборов.

«Чикаго» прервал серию из трех поражений подряд.

НБА

Регулярный сезон

«Чикаго» — «Голден Стэйт» — 132:118 (35:20, 24:42, 33:24, 40:32)

Ч: Вучевич (43 + 13 подборов), Лавин (27), Уайт (15)

Г: Томпсон (26), Карри (20 + 10 подборов), Пул (15)

15 января. Чикаго. «United Center».