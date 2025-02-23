«Финикс» победил «Чикаго», Дюрант оформил дабл-дабл

«Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграл «Чикаго» со счетом 121:117.

Самым результативным на паркете стал защитник «Санс» Девин Букер, набравший 29 очков. Его партнер по команде форвард Кевин Дюрант набрал 27 очков и сделал 11 подборов, у защитника «Буллз» Джоша Гидди 24 очка и 11 передач.

«Финикс» с 27 победами в 56 матчах занимает 11-е место в Западной конференции, «Чикаго» с 22 победами в 57 играх — на 10-й строчке «Запада».