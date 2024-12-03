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Дабл-дабл Вучевича помог «Чикаго» обыграть «Бруклин»

Даниил Аршавский
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«Чикаго» дома одержал победу над «Бруклином» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:102.

Самым результативным игроком встречи стал оформивший дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов центровой «Буллз» Никола Вучевич, еще один дабл-дабл у атакующего защитника «Чикаго» Джоша Гидди (20 очков, 13 подборов).

«Чикаго» одержал 9-ю победу и занимает 9-е место в Восточной конференции, «Бруклин» потерпел 13-е поражение и идет 11-м.

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Бруклин» — 128:102 (29:29, 27:21, 36:22, 36:30)

3 декабря. Чикаго. United Center.

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НБА
БК Бруклин Нетс
БК Чикаго Буллз
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