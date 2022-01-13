«Сакраменто» победил «Лейкерс», «Бруклин» в гостях обыграл «Чикаго»
«Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Лейкерс» со счетом 125:116.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набравший 34 очка.
«Лейкерс» занимает восьмое место в таблице Западной конференции. «Сакраменто» — 11-й.
В другом матче «Бруклин» в гостях победил «Чикаго» со счетом 138:112. Больше всех набрал форвард гостей Кевин Дюрант (27 очков).
«Чикаго» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Бруклин» — второй.
НБА
Регулярный сезон
«Сакраменто» — «ЛА Лейкерс» — 125:116 (29:34, 32:33, 40:23, 24:26)
С: Фокс (29), Барнс (23).
Л: Джеймс (34), Монк (22).
«Чикаго» — «Бруклин» — 112:138 (31:38, 29:24, 19:39, 33:37)
Ч: Лавин (22), Дерозан (19).
Б: Дюрант (27), Харден (25).
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