«Чикаго» проиграл «Бруклину», «Клипперс» переиграли «Торонто»
«Клипперс» обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА (115:97). В других встречах «Майами» выиграл у «Бостона» (129:121), «Чикаго» проиграл «Бруклину» (107:115), «Мемфис» одержал победу над «Далласом» (133:104).
НБА
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Майами» — 121:129 (28:28, 28:34, 23:31, 42:36)
Б: Уокер (36), Тейтум (33), Фурнье (20).
М: Хирро (24 + 11 подборов), Робинсон (22), Адебайо (22).
«Торонто» — «Клипперс» — 96:115 (19:27, 33:33, 19:25, 25:30)
Т: Буше (16), Берч (13), Флинн (11).
К: Мэнн (20), Леонард (20), Зубац (18 + 10 подборов), Джордж (16).
«Чикаго» — «Бруклин» — 107:115 (23:32, 28:32, 23:29, 33:22)
Ч: Лавин (41), Уайт (16), Вучевич (12 + 12 подборов).
Б: Дюрант (21), Харрис (17), Браун (15 + 10 подборов).
«Мемфис» — «Даллас» — 133:104 (28:27, 32:30, 36:25, 37:22)
М: Морант (24), Брукс (22), Кончар (18), Андерсон (15).
Д: Хардуэй (19), Коули-Стайн (16), Брансон (15).
«Индиана» — «Филадельфия» — 103:94 (26:33, 25:29, 24:13, 28:19)
И: Леверт (24), Макдермотт (20), Дж. Холидэй (16), Сабонис (16 + 13 подборов + 15 передач).
Ф: Харрис (27), Симмонс (20), Макси (11).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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