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«Чикаго» проиграл «Бруклину», «Клипперс» переиграли «Торонто»

05:49
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«Клипперс» обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА (115:97). В других встречах «Майами» выиграл у «Бостона» (129:121), «Чикаго» проиграл «Бруклину» (107:115), «Мемфис» одержал победу над «Далласом» (133:104).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Майами» — 121:129 (28:28, 28:34, 23:31, 42:36)

Б: Уокер (36), Тейтум (33), Фурнье (20).

М: Хирро (24 + 11 подборов), Робинсон (22), Адебайо (22).

«Торонто» — «Клипперс» — 96:115 (19:27, 33:33, 19:25, 25:30)

Т: Буше (16), Берч (13), Флинн (11).

К: Мэнн (20), Леонард (20), Зубац (18 + 10 подборов), Джордж (16).

«Чикаго» — «Бруклин» — 107:115 (23:32, 28:32, 23:29, 33:22)

Ч: Лавин (41), Уайт (16), Вучевич (12 + 12 подборов).

Б: Дюрант (21), Харрис (17), Браун (15 + 10 подборов).

«Мемфис» — «Даллас» — 133:104 (28:27, 32:30, 36:25, 37:22)

М: Морант (24), Брукс (22), Кончар (18), Андерсон (15).

Д: Хардуэй (19), Коули-Стайн (16), Брансон (15).

«Индиана» — «Филадельфия» — 103:94 (26:33, 25:29, 24:13, 28:19)

И: Леверт (24), Макдермотт (20), Дж. Холидэй (16), Сабонис (16 + 13 подборов + 15 передач).

Ф: Харрис (27), Симмонс (20), Макси (11).

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