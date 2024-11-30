«Бостон» переиграл «Чикаго», Тейтум оформил дабл-дабл

«Бостон» на выезде переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 138:129. Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум оформил трипл-дабл — 35 очков и 14 подборов.

В других матчах «Бруклин» на своем паркете проиграл «Орландо» (100:123), «Миннесота» победила «Клипперс» (93:92), «Майами» выиграл у «Торонто» (121:111).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Орландо» — 100:123 (29:33, 20:28, 22:35, 29:27)

Б: Милтон (22), Джонсон (15), К. Джонсон (14), Уотфорд (13), Уилсон (11).

О: Ф. Вагнер (29), Колдуэлл-Поуп (19), да Силва (13), Саггс (12), Картер (12).

«Миннесота» — «ЛА Клипперс» — 93:92 (26:25, 27:22, 19:21, 21:24)

М: Эдвардс (21), Конли (13), Александер-Уокер (12 + 10 подборов), Рэндл (11 + 10 подборов).

К: Харден (20 + 11 передач), Портер (17), Зубац (16 + 13 подборов), Коффи (12).

«Индиана» — «Детройт» — 106:130 (24:33, 29:30, 20:29, 33:38)

И: Сиакам (21), Халибертон (19), Матурин (16), Макконнелл (12).

Д: Бизли (25), Каннингем (24 + 11 передач), Айви (23), Харрис (16), Дюрен (14 + 12 подборов).

«Майами» — «Торонто» — 121:111 (20:21, 38:40, 38:23, 25:27)

М: Батлер (26), Хирро (23), Хакес (15), Адебайо (14 + 10 подборов + 10 передач).

Т: Барретт (25), Барнс (24 + 10 подборов + 10 передач), Пелтль (24 + 10 подборов).

«Чикаго» — «Бостон» — 129:138 (30:39, 37:28, 29:29, 33:42)

Ч: Вучевич (32 + 11 подборов), Лавин (29), Хортон-Такер (16), Досунму (13).

Б: Тейтум (35 + 14 подборов), Притчард (29), Порзингис (21), Браун (21), Уайт (16).