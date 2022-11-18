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Сегодня, 02:24

Шакил О'Нил: «Существует несколько Лун, не одна»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Четырехкратный чемпион НБА Шакил О'Нил заявил, что существует несколько Лун.

«Моя новая теория заключается в том, что существует несколько Лун. Я все объясню. Недавно я ехал... и Луна была слева от меня. И я продолжал ехать прямо, никаких поворотов. Но вот прошло минут 20, Луна была позади меня. Существует несколько Лун, не одна», — сказал О'Нил в эфире Inside The NBA.

Ранее 50-летний американец выдвигал теорию о том, что верит в теорию о плоской Земле.

Шакил О'Нил — олимпийский чемпион, чемпион мира, четырехкратный чемпион НБА. В 1996 году был внесен в список 50 лучших игроков в истории НБА.

Шакил О`Нил
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