Шакил О'Нил: «Существует несколько Лун, не одна»

Четырехкратный чемпион НБА Шакил О'Нил заявил, что существует несколько Лун.

«Моя новая теория заключается в том, что существует несколько Лун. Я все объясню. Недавно я ехал... и Луна была слева от меня. И я продолжал ехать прямо, никаких поворотов. Но вот прошло минут 20, Луна была позади меня. Существует несколько Лун, не одна», — сказал О'Нил в эфире Inside The NBA.

Ранее 50-летний американец выдвигал теорию о том, что верит в теорию о плоской Земле.

Шакил О'Нил — олимпийский чемпион, чемпион мира, четырехкратный чемпион НБА. В 1996 году был внесен в список 50 лучших игроков в истории НБА.