Шакил О'Нил: «Врач сказал, что у меня апноэ во сне и я могу умереть»

Четырехкратный чемпион НБА Шакил О'Нил заявил, что недавно узнал о серьезных проблемах со здоровьем.

«Когда ты играешь в НБА, ты регулярно обследуешься у врача, проходишь медицинские осмотры, — приводит слова О'Нила GQ. — Но я не играл 11 лет. А если не играю, то зачем мне обращаться к врачу, верно? Но когда недавно снова сходил к врачу, узнал много нового. Врач сказал, что у меня апноэ во сне и я могу умереть. Теперь сплю со специальным аппаратом».

По его словам, из-за обезболивающих, которые он принимал, у него ослабли почки.

«Я зависел от обезболивающих, но не пристрастился к ним. Иногда, когда не мог пошевелиться, я просто глотал одну-две таблетки, просто чтобы заставить себя двигаться. Но теперь я этого не делаю. Мне нужно было провериться. Когда тебе говорят, что ты можешь умереть, это все меняет», — сказал он.

Напомним, что О'Нил объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2010/11.