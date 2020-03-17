Четыре игрока «Бруклина» заболели коронавирусом

Четыре игрока «Бруклина» сдали положительный тест на коронавирус. Имена спортсменов не называются, сообщается в пресс-релизе клуба.

Баскетболисты помещены на карантин и находятся под наблюдением врачей. Состояние трех игроков не вызывает никакого опасения, один баскетболист испытывает симптомы болезни, но его состояние также не настораживает врачей.

Теперь отдельно изолированы будут все игроки «Нетс», тренерский штаб и персонал.

Here is the full Nets statement on four players testing positive for the coronavirus. Only one of them is symptomatic at this time, and everyone from the travel party is being asked to remain isolated and monitor their health. pic.twitter.com/UZqKSXWYPY — Tim Bontemps (@TimBontemps) March 17, 2020

Ранее в НБА уже были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Больше всего их наблюдалось в «Юте».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек. Умерших — 7865, выздоровевших — 80 840. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется