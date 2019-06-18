05:06 | Баскетбол — НБА

Четыре человека получили ранение при стрельбе во время чемпионского парада "Торонто"

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Число пострадавших в результате стрельбы во время чемпионского парада "Торонто" выросло до четырех человек, пишет CBC. Изначально сообщалось о двух пострадавших. Кроме того, три человека были взяты под стражу.

Напомним, команда, выигравшая НБА, проводила празднования на площади Натана Филлипса в Торонто, в это время неизвестные открыли стрельбу.

На чемпионском параде "Торонто" началась стрельба, есть жертвы //
Во время стрельбы на параде в Торонто пострадали два человека //
Стрельба на чемпионском параде "Торонто". Видео давки //
Опубликовано видео стрельбы на чемпионском параде "Торонто"

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