Четыре человека получили ранение при стрельбе во время чемпионского парада "Торонто"

Число пострадавших в результате стрельбы во время чемпионского парада "Торонто" выросло до четырех человек, пишет CBC. Изначально сообщалось о двух пострадавших. Кроме того, три человека были взяты под стражу.

Напомним, команда, выигравшая НБА, проводила празднования на площади Натана Филлипса в Торонто, в это время неизвестные открыли стрельбу.

На чемпионском параде "Торонто" началась стрельба, есть жертвы //

Во время стрельбы на параде в Торонто пострадали два человека //

​Стрельба на чемпионском параде "Торонто". Видео давки //

​Опубликовано видео стрельбы на чемпионском параде "Торонто"