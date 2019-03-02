Ченнинг Фрай завершит карьеру после окончания сезона

Форвард "Кливленда" Ченнинг Фрай принял решение завершить карьеру. 35-летний игрок сделает это после окончания сезона.

– Это была невероятная гонка, – написал в своем Твиттере Фрай. – У меня была возможность сыграть с невероятными баскетболистами и под руководством шикарных тренеров. Буду скучать по этим временам. Но в то же время с нетерпением жду нового вызова.

Фрай в нынешнем сезоне провел 29 матчей, набирая в среднем за игру 3,3 очка, делая 1,5 подбора. Ранее он выступал также за "Нью-Йорк", "Портленд", "Финикс", "Орландо", "Лейкерс".