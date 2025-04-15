Белякова о том, что Косу выбрали на драфте женской НБА: «Мы с тобой, удачи!»

Бывший капитан сборной России Евгения Белякова в комментарии для «СЭ» обратилась к российской баскетболистке Анастасии Оларии Косу, которая в ночь на 15 апреля была выбрана «Миннесотой Линкс» под 15-м номером драфта женской НБА.

Белякова становилась чемпионкой женской НБА в 2016 году в составе «Лос-Анджелес Спаркс».

«Ола, привет. Я так рада за тебя, ты едешь играть в сильнейшую лигу этого мира. Я смотрела драфт и все игроки говорили о том, что они готовы прогрессировать, становиться лучше и делать лигу еще сильнее. Ты в этом точно никому не уступаешь! Успехов тебе, забей там сверху! Мы с тобой, обожаю тебя, удачи», — сказала Белякова «СЭ».

Косу стала 12-й в истории баскетболисткой из России, выбранной на драфте женской НБА.