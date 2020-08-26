Чемпион НБА может бойкотировать матчи плей-офф из-за полиции

Чемпион прошлого сезона «Торонто» может бойкотировать первую игру серии плей-офф с «Бостоном» в ответ на стрельбу полицейских в невооруженного темнокожего человека в Висконсине, сообщает The Hill.

По данным источника, бойкот — это один из вариантов, обсуждаемых командой, в ответ на выстрел полицейских в Джейкоба Блейка в тот момент, когда он, будучи безоружным, садился в свою машину. Игроки «Бостона» провели аналогичную встречу, чтобы обсудить, как реагировать на случившееся, но пропуск игры, которая запланирована на 28 августа, даже не обсуждался.

В американском штате Висконсин вспыхнули массовые протесты после того, как полицейские несколько раз выстрелили в чернокожего мужчину. 29-летний афроамериканец по имени Джейкоб Блейк, житель города Кеноша в штате Висконсин, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Полицейские утверждали, что мужчина был вовлечен в инцидент, связанный с домашним насилием.