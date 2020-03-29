Чемпион НБА Джей Ар Смит назвал Трампа клоуном из-за ситуации с коронавирусом

Бывший защитник «Кливленда» Джей Ар Смит нелицеприятно отозвался о президенте США Дональде Трампе из-за ситуации с коронавирусом.

В ответ на твит Трампа, где он обвинил СМИ во лжи и потребовал раскрыть свои источники, написал: «Чувак, заткнись! И сделай что-нибудь. Гребаный клоун».

34-летний игрок стал чемпионом НБА в 2016 году в составе «Кливленда». Он покинул команду по окончании прошлого сезона.

На данный момент в США зарегистрировано больше всего случаев заболевания коронавирусом — 124 686. 2191 человек умер. На втором месте Италия (92 472, 10023 умерших). На третьем — Китай (82 120, 3304). Американские СМИ подвергают Трампа критике за то, что, по мнению многих жителей США, он не воспринял угрозу коронавируса серьезно.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 678 720 человек. Умерших — 31 700, выздоровевших — 145 609. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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