Чарльз Баркли – о Дирке Новицки: "Когда он набрал 50 очков против звезд НБА в 18 лет, то я понял, что он крутой"

Бывшая звезда НБА и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США, а ныне эксперт TNT Чарльз Баркли рассказал о своей первой встрече с форвардом "Далласа" Дирком Новицки, передает Business Insider.

Баркли познакомился с Новицки в 1997 году. Тогда 18-летний немец набрал 52 очка в товарищеском матче сборной Германии против звезд НБА.

– Я подошел к нему после игры и спросил: "Ты кто?" Он ответил: "Дирк Новицки". Я просил: "Сколько тебе лет?" Он ответил: "Мне 18". Я задал очередной вопрос: "В какой университет ты идешь? У меня есть для тебя хороший университет. Давай позвоним людям и узнаем, я хочу, чтобы ты пошел в мой университет". И тогда он потряс меня, сказав, что ему нужно идти в армию. Я продолжал настаивать: "Парень, у тебя рост 7 футов, ты не пойдешь в эту чертову армию. Перестань".

Когда он набрал против нас 50 очков, я понял, что он крутой. Это величайший иностранец в истории НБА. Это была большая честь – играть против него. К тому же он отличный человек. Никто не скажет и плохого слова о Дирке Новицки, – цитирует Баркли Business Insider.

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