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9 декабря 2025, 17:56

Чарания сообщил, какие клубы НБА заинтересованы в подписании Дэвиса

Анастасия Пилипенко

Американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, какие клубы заинтересованы в подписании чемпиона НБА американца Энтони Дэвиса.

По данным источника, Дэвисом будут интересоваться «Детройт Пистонс», «Атланта Хоукс» и «Торонто Рэпторс».

В текущем сезоне за «Даллас Маверикс» 32-летний Дэвис сыграл 10 матчей.

В среднем за игру он набирает 19,6 очка, делает 10,2 подбора, отдает 3,2 передачи, а также совершает 1,6 блок-шота и 1,2 перехвата.

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Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
Энтони Дэвис
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