Чарания сообщил, какие клубы НБА заинтересованы в подписании Дэвиса

Американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, какие клубы заинтересованы в подписании чемпиона НБА американца Энтони Дэвиса.

По данным источника, Дэвисом будут интересоваться «Детройт Пистонс», «Атланта Хоукс» и «Торонто Рэпторс».

В текущем сезоне за «Даллас Маверикс» 32-летний Дэвис сыграл 10 матчей.

В среднем за игру он набирает 19,6 очка, делает 10,2 подбора, отдает 3,2 передачи, а также совершает 1,6 блок-шота и 1,2 перехвата.