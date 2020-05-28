Церемонию включения Коби Брайанта в Зал славы НБА перенесли на 2021 год

Церемония, на которой легенду «Лейкерс» Коби Брайанта должны были ввести в Зал славы НБА, перенесена на 2021 год. Об этом сообщает официальный сайт лиги. Церемония должна была пройти 29-31 августа в Спрингфилде. Мероприятие теперь намечено на весну следующего года.

Брайант погиб в результате крушения вертолета вместе со своей 13-летней дочерью и семью спутниками в январе этого года. Баскетболист 20 лет выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» и считается одним из лучших игроков в истории НБА.

4 апреля было объявлено, что Брайант будет включен в Зал славы посмертно и на год раньше срока. Согласно правилам, баскетболисты удостаиваются этой чести не ранее, чем через пять лет после окончания карьеры. Игрок завершил выступления в 2016 году.