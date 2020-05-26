Церемония включения Коби Брайанта в Зал славы может сорваться

Генеральный директор баскетбольного Зала Славы Джон Делова заявил Boston Globe, что намеченная на 29-31 августа церемония, посвященная Коби Брайанту, может быть отложена из-за пандемии коронавируса. Решение по этому вопросу планируются принять на этой неделе. Резервная дата для трехдневного мероприятия — 9-11 октября. Однако Делова не исключает переноса церемонии на весну будущего года.

Брайант погиб в результате крушения вертолета вместе со своей 13-летней дочерью и семью спутниками в январе этого года. Коби 20 лет выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» и считается одним из лучших игроков в истории НБА. 4 апреля было объявлено, что Брайант будет включен в Зал славы посмертно и на год раньше срока. Согласно правилам, баскетболисты удостаиваются этой чести не ранее, чем через пять лет после окончания карьеры. Коби завершил выступления в 2016 году.

Обычно церемония включения в Зал славы проходит в Симфоническом зале штата Массачусетс, который рассчитан на 2611 человек и находится в Спрингфилде рядом с музеем баскетбола. Но сейчас мероприятие решено перенесли в Mass Mutual Center Спрингфилда, где больше возможностей для социального дистанцирования. Однако и этих мер может оказаться недостаточно.