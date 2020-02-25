Церемония прощания с Коби Брайантом состоялась в Лос-Анджелесе

В понедельник, 24 февраля, на арене «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе состоялась церемония прощания с легендарным баскетболистом Коби Брайантом. Мероприятие посетили около 30 тысяч человек.

С речью выступили вдова Коби Брайанта Ванесса, экс-игроки НБА Майкл Джордан и Шакил О'Нил. Музыкальные композиции в память о спортсмене исполнили певицы Бейонсе и Кристина Агилера, а пианистка Алиша Киз исполнила «Лунную сонату» Бетховена, которую Брайант научился играть, реализовав свою мечту.

Напомним, Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли 26 января в результате крушения вертолета. Экс-баскетболиста похоронили тайно, а официальное прощание провели в этот понедельник.

Вдова Брайанта подала в суд на компанию, которой принадлежал разбившийся с баскетболистом вертолет //

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Трогательная речь Ваннесы Брайант про погибшую дочь //

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Алиша Киз сыграла «Лунную сонату» на церемонии прощания с Коби Брайантом, Кристина Агилера спела «Аве Мария»