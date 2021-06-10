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Центровой «Юты» Гобер признан лучшим защищающимся игроком сезона в НБА

06:47
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Центровой «Юты» Руди Гобер признан лучшим защищающимся игроком сезона-2020/21 в НБА.

Француз выиграл награду по результатам голосования журналистов, получив 464 балла. Вторым стал Бен Симмонс из «Филадельфии», третье место — у Дрэймонда Грина из «Голден Стэйт».

28-летний француз получил награду лучшему защищающемуся игроку в третий раз в карьере.

Ранее, 9 июня стало известно, что самым ценным игроком сезона в НБА признан центровой «Денвера» Никола Йокич.

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