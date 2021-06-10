Центровой «Юты» Гобер признан лучшим защищающимся игроком сезона в НБА
Центровой «Юты» Руди Гобер признан лучшим защищающимся игроком сезона-2020/21 в НБА.
Француз выиграл награду по результатам голосования журналистов, получив 464 балла. Вторым стал Бен Симмонс из «Филадельфии», третье место — у Дрэймонда Грина из «Голден Стэйт».
The 2020-21 #KiaDPOY is... @rudygobert27! #NBAAwards #ThatsGame pic.twitter.com/wkhO2JJELY— NBA (@NBA) June 10, 2021
28-летний француз получил награду лучшему защищающемуся игроку в третий раз в карьере.
Ранее, 9 июня стало известно, что самым ценным игроком сезона в НБА признан центровой «Денвера» Никола Йокич.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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