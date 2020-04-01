Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Центровой «Юты» Гобер показал, как тренируется после выздоровления от коронавируса

10:20
Центровой «Юты» Руди Гобер во время тренировки. Фото Instagram Руди Гобера
Центровой «Юты» Руди Гобер во время тренировки. Фото Instagram Руди Гобера
Теги:

Центровой «Юты» Руди Гобер, выздоровевший от коронавируса на прошлой неделе, приступил к интенсивным тренировкам.

27-летний француз выложил в своем Instagram фото и видео с тренировки.

Back at it

Публикация от Rudy Gobert (@rudygobert27)

У Гобера выявили коронавирус 11 марта, перед матчем регулярного чемпионата НБА против «Оклахомы». Позже выяснилось, что болен и его партнер по команде, защитник Донован Митчелл. После этого сезон-2019/20 в НБА был приостановлен на неопределенный срок. 27 марта стало известно, что Гобер и Митчелл полностью выздоровели.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 859 796 человек. Умерших — 42 341, выздоровевших — 178 301. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли, выздоровело — 121.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир