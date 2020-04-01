Центровой «Юты» Гобер показал, как тренируется после выздоровления от коронавируса

Центровой «Юты» Руди Гобер, выздоровевший от коронавируса на прошлой неделе, приступил к интенсивным тренировкам.

27-летний француз выложил в своем Instagram фото и видео с тренировки.

У Гобера выявили коронавирус 11 марта, перед матчем регулярного чемпионата НБА против «Оклахомы». Позже выяснилось, что болен и его партнер по команде, защитник Донован Митчелл. После этого сезон-2019/20 в НБА был приостановлен на неопределенный срок. 27 марта стало известно, что Гобер и Митчелл полностью выздоровели.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 859 796 человек. Умерших — 42 341, выздоровевших — 178 301. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли, выздоровело — 121.