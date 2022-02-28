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Эмбиид о дуэте с Харденом в «Сиксерс»: «Мы неудержимы»

Центровой «Сиксерс» Эмбиид назвал неудержимым свой дуэт с Харденом
Карен Саркисян
Корреспондент

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался о дуэте с защитником Джеймсом Харденом.

«Мы неудержимы, — приводит слова Эмбиида USA Today. — Харден отлично пасует, а я привлекаю к себе большое внимание, так что соперникам приходится принимать решение, остаться с ним или со мной. Если соперник решит держать обоих из нас, у нас есть Матисс Тайбулл со своими проходами под кольцо или свободные снайперы, которые имеют только одну задачу — атаковать с дистанции. Мы продолжим работать в этом направлении».

Отметим, что в двух матчах при Хардене 82,4% попаданий Эмбиида состоялись после результативных передач.

При этом Эмбиид с Харденом в составе набирает в среднем 35,5 очка.

Источник: https://sixerswire.usatoday.com/2022/02/27/joel-embiid-believes-he-james-harden-are-unstoppable-as-a-duo-for-sixers/
БК Бруклин Нетс
Джеймс Харден
1
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