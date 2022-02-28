Эмбиид о дуэте с Харденом в «Сиксерс»: «Мы неудержимы»

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался о дуэте с защитником Джеймсом Харденом.

«Мы неудержимы, — приводит слова Эмбиида USA Today. — Харден отлично пасует, а я привлекаю к себе большое внимание, так что соперникам приходится принимать решение, остаться с ним или со мной. Если соперник решит держать обоих из нас, у нас есть Матисс Тайбулл со своими проходами под кольцо или свободные снайперы, которые имеют только одну задачу — атаковать с дистанции. Мы продолжим работать в этом направлении».

Отметим, что в двух матчах при Хардене 82,4% попаданий Эмбиида состоялись после результативных передач.

При этом Эмбиид с Харденом в составе набирает в среднем 35,5 очка.