Центровой «Шарлотт» Бийомбо купил для ДР Конго защитных средств на 1 миллион долларов

Центровой «Шарлотт» Бисмак Бийомбо поможет ДР Конго в борьбе с пандемией коронавируса. Как сообщает RFi, 27-летний конголезец для родной страны закупил средств на 1 миллион долларов. В африканскую страну были отправлены 10 тысяч защитных масок и 780 защитных костюмов.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 15 на 16 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 073 383 человека. Умерших — 133 879, выздоровевших — 508 861. По данным Роспотребнадзора, в России — 24 490 случаев заражения, 198 человек умерли, выздоровело — 1 986.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется