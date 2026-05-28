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Елатонцев — о сезоне в NCAA: «В первую очередь прибавил в подвижности и мобильности»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Центровой сборной России Кирилл Елатонцев, отыгравший сезон за Oklahoma Sooners в NCAA, в интервью «СЭ» поделился об опыте игры за океаном.

— Как оценишь свой сезон в NCAA?

— Сезон оцениваю положительно. Получил колоссальный опыт — как баскетбольный, так и жизненный. NCAA — это совсем другой уровень интенсивности, подготовки и конкуренции. Думаю, за этот год я сильно вырос как игрок и как человек. Конечно, всегда есть моменты, которые хотелось бы улучшить, но в целом считаю этот этап очень важным для своего развития.

— Ты приехал в Oklahoma Sooners в разгар сезона, команда уже была сформирована — не так просто было влиться?

— Да, быстро адаптироваться в команде было непросто, но помогали абсолютно все, кто встречался мне в США: тренеры, менеджеры. Обустроиться в квартире, решить бытовые вопросы, адаптироваться в баскетбольном плане. Спасибо им за это.

— Как тебе условия для тренировок в Oklahoma Sooners?

— Просто супер. Великолепный тренажерный зал, восстановительный зал в центре, где проводит тренировки университетская команда по американскому футболу. Баскетбольные корты были открыты для нас практически в режиме 24/7, поэтому много занимался, работал над слабыми местами.

— Что-то прибавил в свой арсенал за это время? Прокачал трехочковый?

— Однозначно. В первую очередь прибавил в подвижности и мобильности. В NCAA мне часто приходилось играть на позициях четыре-пять, но при этом с акцентом на бросок. Были ситуации, когда выходил из-под заслонов, атаковал в движении, бросал трехочковые — это хороший опыт для современного большого игрока. Думаю, мой арсенал стал намного шире.

Кирилл Елатонцев (справа) в&nbsp;матче NCAA.«За этот год я сильно вырос как игрок и как человек». Елатонцев — о выступлениях в NCAA и планах на будущее

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Кирилл Елатонцев
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