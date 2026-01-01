Вембаньяма травмировался в матче против «Нью-Йорка»

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма получил повреждение колена в матче с «Нью-Йорком» (134:132) в регулярном чемпионате НБА.

В конце четвертой четверти после прыжка француз неудачно вывернул колено. После игры он сообщил, что у него диагностирована легкая гиперэкстензия. Игрок добавил, что вернется в следующем матче.

В сезоне-2025/26 21-летний француз провел 21 матч и в среднем набирает 24,3 очка, 11,7 подбора, 3,4 передачи и 2,9 блок-шота.