Сегодня, 00:30

Центровой «Сан-Антонио» Вембаньяма пропустил матч с «Сакраменто»

Павел Лопатко

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма пропустил матч регулярного чемпионата НБА против «Сакраменто» из-за напряжения в левой икроножной мышце.

«Он просто почувствовал это. Не думаю, что была какая-то конкретная игровая ситуация. Мы все видели, что в последнее время в лиге к напряжению в икрах не относятся легкомысленно. Нам нужно получить больше информации. Не хотим рисковать», — цитирует ESPN главного тренера команды Митча Джонсона.

В сезоне-2025/26 в 12 матчах 21-летний француз Вембаньяма набирает в среднем 26,2 очка, выполняет 12,9 подбора и 4 передачи. Он проводит на площадке по 34,7 минуты игрового времени.

НБА
Сан-Антонио Спёрс
Виктор Вембаньяма
