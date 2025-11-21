Центровой «Сакраменто» Сабонис выбыл из-за разрыва мениска

Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис получил разрыв мениска в левом колене и будет повторно обследован через три-четыре недели, сообщили в клубной пресс-службе.

29-летний литовец выбыл как минимум до конца декабря.

«Несчастный случай. Очень сопереживаю ему, это очевидно. Наш большой парень нам очень нужен, но такова природа нашего дела, и мы все об этом знаем. Это досадно. Я надеюсь, что он скоро поправится», — цитирует пресс-служба «Сакраменто» главного тренера Дага Кристи.

Ранее в сезоне-2025/26 у Сабониса были проблем с подколенным сухожилием и с ребром.

В 11 матчах сезона центровой набирал в среднем 17,2 очка, выполнял 12,3 подбора и 3,7 передачи. Он проводил на площадке в среднем 33,2 минуты.