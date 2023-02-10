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Сегодня, 13:05

Сабонис признан лучшим баскетболистом Литвы 2022 года

Руслан Минаев
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Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис признан баскетболистом года в Литве. В голосовании он опередил центрового «Нью-Орлеан» Йонаса Валанчюнаса.

Результаты голосования:

Домантас Сабонис — 2840 голосов

Йонас Валанчюнас — 2206 голосов

Игнас Браздейкис — 490 голосов

Арнас Буткевичюс — 428 голосов

Рокас Йокубайтис — 420 голосов

Для Сабониса это 4-й в карьере приз игроку году в Литве.

В этом сезоне он набирает в среднем 18,7 очка, 12,2 подбора и 7 передач. 26-летний игрок был в третий раз вызван на Матч всех звезд НБА.

БК Сакраменто Кингз
Домантас Сабонис
Йонас Валанчюнас
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