Сабонис признан лучшим баскетболистом Литвы 2022 года
Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис признан баскетболистом года в Литве. В голосовании он опередил центрового «Нью-Орлеан» Йонаса Валанчюнаса.
Результаты голосования:
Домантас Сабонис — 2840 голосов
Йонас Валанчюнас — 2206 голосов
Игнас Браздейкис — 490 голосов
Арнас Буткевичюс — 428 голосов
Рокас Йокубайтис — 420 голосов
Для Сабониса это 4-й в карьере приз игроку году в Литве.
В этом сезоне он набирает в среднем 18,7 очка, 12,2 подбора и 7 передач. 26-летний игрок был в третий раз вызван на Матч всех звезд НБА.
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