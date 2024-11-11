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Центровой «Оклахомы» Холмгрен получил перелом кости таза и выбыл за 10 недель

Руслан Минаев
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Центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен выбыл на длительный срок из-за перелома кости таза. Игрок «Тандер» получил повреждение после падения в борьбе с форвардом «Уорриорз» Эндрю Уиггинсом в первом четверти матча.

По данным инсайдера Шэмса Чарании, 22-летний американец сломал гребень подвздошной кости таза и пропустит 8-10 недель.

В этом сезоне Холмгрен в среднем набирал 16,4 очка, 8,7 подбора и 2,6 блок-шота за 26 минут.

НБА
Оклахома-Сити Тандер
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