Центровой «Оклахомы» Адамс забросил мяч в кольцо одной рукой со своей половины площадки. Это его первое попадание из-за дуги в карьере

Центровой «Оклахомы» Стивен Адамс забросил мяч в кольцо одной рукой со своей половины площадки вместе с сиреной об окончании первой половины матча регулярного чемпионата против «Нью-Орлеана» (123:118).

When Steven Adams makes his first career three-pointer, you look at THE SHOT again from every angle.



Way to go, @RealStevenAdams! #ThunderUp | @okcthunder pic.twitter.com/kqAWKxZTAA — FOX Sports Oklahoma (@FOXSportsOK) February 14, 2020

Интересно, что это первое для 26-летнего новозеландца трехочковое попадание в карьере. До этого Адамс совершил 9 бросков из-за дуги, но не реализовал ни один из них.