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Центровой «Нью-Йорка» сломал ногу через 4 игры после восстановления от перелома руки

09:58
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Центровой «Нью-Йорка» Митчелл Робинсон получил перелом правой стопы в матче регулярного чемпионата против «Милуоки» (102:96), сообщает пресс-служба «Никс».

22-летний американец проводил четвертый матч после возвращения на паркет. Игрок пропустил более месяца из-за перелома руки.

В сезоне-2020/21 Робинсон провел 30 матчей, набирая в среднем 8,5 очка, 8,4 подбора и 2,4 блокшота за игру.

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