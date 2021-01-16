Центровой «Миннесоты» Таунс заразился коронавирусом

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс сообщил, что заразился коронавирусом.

«Я ухожу на самоизоляцию и буду следовать всем протоколам. Я молюсь каждый день, чтобы этот кошмар с вирусом отступил, и я умоляю, чтобы все продолжали относиться к этому серьезно и соблюдать все меры предосторожности», — написал 25-летний Таунс в Twitter.

Напомним, домашний матч «Миннесоты» против «Мемфиса» перенесен, так как у «Тимбервулвз» отсутствуют восемь игроков для формирования заявки.