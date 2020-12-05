Центровой «Миннесоты» Таунс потерял семерых родственников из-за коронавируса

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс потерял семь членов семьи из-за коронавируса, сообщает журналист The Athletic Джон Кравчински.

В апреле стало известно, что мать 25-летнего американца Жаклин скончалась из-за осложнений на фоне заражения коронавирусом.

— Я играю в баскетбол, потому что мне нравится видеть, как моя семья следит за моими успехами, — приводит Кравчински слова Таунса. — Я всегда улыбался, когда видел маму в первом ряду, как ей нравится смотреть мои матчи. Теперь будет тяжело. Вряд ли баскетбол станет для меня терапией, но он позволит заново переживать те воспоминания.

KAT on returning to play after losing his mother and six others to COVID, including an uncle just last night. pic.twitter.com/TzkmcPqQK6 — Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) December 4, 2020

В сезоне-2019/20 Таунс набирал в среднем 26,5 очка, 10,8 подбора, 4,4 ассиста и 1,2 блокшота за матч.