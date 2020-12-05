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Центровой «Миннесоты» Таунс потерял семерых родственников из-за коронавируса

09:15
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Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс потерял семь членов семьи из-за коронавируса, сообщает журналист The Athletic Джон Кравчински.

В апреле стало известно, что мать 25-летнего американца Жаклин скончалась из-за осложнений на фоне заражения коронавирусом.

— Я играю в баскетбол, потому что мне нравится видеть, как моя семья следит за моими успехами, — приводит Кравчински слова Таунса. — Я всегда улыбался, когда видел маму в первом ряду, как ей нравится смотреть мои матчи. Теперь будет тяжело. Вряд ли баскетбол станет для меня терапией, но он позволит заново переживать те воспоминания.

В сезоне-2019/20 Таунс набирал в среднем 26,5 очка, 10,8 подбора, 4,4 ассиста и 1,2 блокшота за матч.

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