Центровой «Майами» не преклонил колено во время исполнения гимна США

Центровой «Майами» Майерс Ленард остался стоять в то время, как все игроки и тренеры преклонили колено во время исполнения гимна США перед матчем с «Денвером», сообщает ESPN.

Перед игрой Ленард объяснил свое решение, сославшись на брата морпеха, который дважды ездил в командировку в Афганистан.

— Я поддерживаю движение Black Lives Matter, но я люблю и поддерживаю военных, моего брата и всех, кто воевал, чтобы защитить наши права в этой стране, — сказал Ленард.

Meyers Leonard only Heat player standing during the anthem pic.twitter.com/fSblsS4Ndp — gifdsports (@gifdsports) August 1, 2020

Отметим, что баскетболист, который в среднем в сезоне проводил на парке около 20 минут, провел весь матч против «Наггетс» (125:105) на скамейке.