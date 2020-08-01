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Центровой «Майами» не преклонил колено во время исполнения гимна США

22:53
Майерс Ленард. Фото NBA.
Майерс Ленард. Фото NBA.
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Центровой «Майами» Майерс Ленард остался стоять в то время, как все игроки и тренеры преклонили колено во время исполнения гимна США перед матчем с «Денвером», сообщает ESPN.

Перед игрой Ленард объяснил свое решение, сославшись на брата морпеха, который дважды ездил в командировку в Афганистан.

— Я поддерживаю движение Black Lives Matter, но я люблю и поддерживаю военных, моего брата и всех, кто воевал, чтобы защитить наши права в этой стране, — сказал Ленард.

Отметим, что баскетболист, который в среднем в сезоне проводил на парке около 20 минут, провел весь матч против «Наггетс» (125:105) на скамейке.

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