Голдин: «Дёмин круто отыграл. Мог не сильно волноваться за результат, а показывать смелый баскетбол»
Российский баскетболист, центровой «Майами Хит» Владислав Голдин в интервью «СЭ» оценил дебютный сезон игрока «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.
— Общаетесь с Егором Дёминым?
— Меньше, чем с Лахиным. Если встретимся, то, конечно, поговорим. Но у нас приличная разница в возрасте (пять лет), это сказывается.
— Как вам дебютный сезон Дёмина?
— Он круто отыграл, попал на звездный уик-энд. «Бруклин» был не сильно успешен в этом году, но для Егора это, возможно, и хорошо. Он мог не сильно волноваться за результат, а показывать смелый баскетбол, развиваться.
По итогам первого сезона в НБА Дёмин набирал 10,3 очка, 3,2 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру, приняв участие в 52 матчах своей команды. 10 марта «Бруклин» объявил, что сезон для 20-летнего россиянина закончен из-за обострения плантарного фасциита левой стопы.