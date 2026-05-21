Голдин: «Дёмин круто отыграл. Мог не сильно волноваться за результат, а показывать смелый баскетбол»

Российский баскетболист, центровой «Майами Хит» Владислав Голдин в интервью «СЭ» оценил дебютный сезон игрока «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

— Общаетесь с Егором Дёминым?

— Меньше, чем с Лахиным. Если встретимся, то, конечно, поговорим. Но у нас приличная разница в возрасте (пять лет), это сказывается.

— Как вам дебютный сезон Дёмина?

— Он круто отыграл, попал на звездный уик-энд. «Бруклин» был не сильно успешен в этом году, но для Егора это, возможно, и хорошо. Он мог не сильно волноваться за результат, а показывать смелый баскетбол, развиваться.