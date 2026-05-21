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Голдин: «Дёмин круто отыграл. Мог не сильно волноваться за результат, а показывать смелый баскетбол»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Артем Бухаев
Корреспондент

Российский баскетболист, центровой «Майами Хит» Владислав Голдин в интервью «СЭ» оценил дебютный сезон игрока «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

— Общаетесь с Егором Дёминым?

— Меньше, чем с Лахиным. Если встретимся, то, конечно, поговорим. Но у нас приличная разница в возрасте (пять лет), это сказывается.

— Как вам дебютный сезон Дёмина?

— Он круто отыграл, попал на звездный уик-энд. «Бруклин» был не сильно успешен в этом году, но для Егора это, возможно, и хорошо. Он мог не сильно волноваться за результат, а показывать смелый баскетбол, развиваться.

Влад Голдин.«Надеюсь, что смогу закрепиться в НБА. Важно проявить себя в Летней лиге-2026». Интервью Голдина

По итогам первого сезона в НБА Дёмин набирал 10,3 очка, 3,2 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру, приняв участие в 52 матчах своей команды. 10 марта «Бруклин» объявил, что сезон для 20-летнего россиянина закончен из-за обострения плантарного фасциита левой стопы.

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НБА
Владислав Голдин
Егор Дёмин
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