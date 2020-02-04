Центровой «Кливленда» Тристан Томпсон заинтересовал «Вашингтон»

«Вашингтон» хочет заполучить центрового «Кливленда» Тристана Томпсона, сообщает Sports Illustrated.

Как пишет издание, «Кавальерс» выражает желание обменять Томпсона в связи с тем, что его контракт истекает летом 2020 года. «Уизардс» — одни из главных претендентов на 28-летнего канадца.

Тристан Томпсон выступает за «Кливленд» с самого начала своей карьеры в НБА, команда из Огайо выбрала его под 4-м номером драфта-2011. Вместе с «Кавальерс» Томпсон становился чемпионом лиги в 2016 году. В сезоне-2019/20 канадский центровой набирает 12 очков и 10,4 подбора в среднем за игру. Контракт Томпсона с командой из Огайо истекает летом 2020 года. Рынок обменов в НБА закрывается 6 февраля.