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Центровой «Клипперс» Харрелл получил награду лучшему шестому игроку сезона-2019/20

09:25
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Центровой «Клипперс» Монтрезл Харрелл признан лучшим шестым игроком регулярного чемпионата НБА-2019/20, сообщает пресс-служба лиги.

В сезоне-2019/20 Харрелл провел 63 матча, лишь дважды появившись в стартовой пятерке. На его счету в среднем 18,6 очка и 7,1 подбора за игру.

Отметим, что до этого два года подряд награду завоевывал другой баскетболист «Клипперс», атакующий защитник Лу Уильямс.

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