Центровой «Клипперс» Харрелл получил награду лучшему шестому игроку сезона-2019/20
09:25
Центровой «Клипперс» Монтрезл Харрелл признан лучшим шестым игроком регулярного чемпионата НБА-2019/20, сообщает пресс-служба лиги.
В сезоне-2019/20 Харрелл провел 63 матча, лишь дважды появившись в стартовой пятерке. На его счету в среднем 18,6 очка и 7,1 подбора за игру.
Отметим, что до этого два года подряд награду завоевывал другой баскетболист «Клипперс», атакующий защитник Лу Уильямс.
The 2019-20 #KiaSixth is... @MONSTATREZZ! #NBAAwards pic.twitter.com/NyPL6TS4WB— NBA (@NBA) September 4, 2020