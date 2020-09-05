Центровой «Клипперс» Харрелл получил награду лучшему шестому игроку сезона-2019/20

Центровой «Клипперс» Монтрезл Харрелл признан лучшим шестым игроком регулярного чемпионата НБА-2019/20, сообщает пресс-служба лиги.

В сезоне-2019/20 Харрелл провел 63 матча, лишь дважды появившись в стартовой пятерке. На его счету в среднем 18,6 очка и 7,1 подбора за игру.

Отметим, что до этого два года подряд награду завоевывал другой баскетболист «Клипперс», атакующий защитник Лу Уильямс.