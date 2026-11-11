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Таунс приблизился к рекорду «Нью-Йорка» по дабл-даблам на старте сезона

Дмитрий Сомов

Центровой «Нью-Йорка» Карл-Энтони Таунс оформил десятый дабл-дабл подряд на старте регулярного чемпионата НБА сезона-2026/27. В домашнем матче против «Милуоки» 30-летний баскетболист набрал 21 очко и сделал 16 подборов, а его команда победила со счетом 117:85.

Таунсу остается провести еще один матч с двузначными показателями в двух статистических категориях, чтобы повторить клубный рекорд Уиллиса Рида. Бывший центровой «Никс» начал сезон-1970/71 с 11 дабл-даблов подряд.

«Нью-Йорк» одержал четвертую победу подряд. После десяти игр в активе команды — шесть побед и четыре поражения. Самым результативным игроком матча с «Милуоки» стал Джейлен Брансон, набравший 23 очка. Следующим соперником «Никс» станет «Кливленд».

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