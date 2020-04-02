Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Центровой «Филадельфии» пожертвовал полмиллиона на борьбу с коронавирусом

21:44
Эл Хорфорд. Фото НБА
Эл Хорфорд. Фото НБА

Центровой «Филадельфии» Эл Хорфорд пожертвовал 500 тысяч долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания. Средства будут выделены Доминиканской республике — родине баскетболиста, а также городами, где он играл на протяжении всей карьеры, включая юношеский уровень: Мичигану, Гейнсвиллу, Атланте, Бостону и Филадельфии.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 000 207 человек. Умерших — 51 356, выздоровевших — 210 199. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир