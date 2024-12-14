Центровой «Филадельфии» Эмбиид получил перелом пазухи носа в матче с «Индианой»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид получил перелом пазухи носа во время матча регулярного чемпионата НБА против «Индианы» (107:121).

В концовке второй четверти Эмбиид получил удар рукой в лицо от Беннедикта Матурина, после чего не смог доиграть матч. В ближайшее время 30-летний американец пройдет дополнительное обследование.

В текущем сезоне Эмбиид провел 5 матчей, среднем за игру набирая 22 очка и делая 8,4 подбора, 3,6 передачи и 1,2 блокшота.