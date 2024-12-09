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Эмбиид: «Последние месяцы прошли крайне удручающе»

Руслан Минаев
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Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид прокомментировал состояние здоровья в последние несколько месяцев.

30-летний камерунец пропустил семь игр из-за проблем с левым коленом.

«Последние месяцы? Удручающе. Травмы нет, только отек. Пытались понять, что делать с коленом. Нам нужно было что-то предпринимать, реагировать. Вся эта история очень доставала, потому что мне хочется играть в каждом матче», — цитирует игрока ESPN.

В этом сезоне Эмбиид провел 5 матчей и в среднем набирал 22 очка и 8,4 подбора. В прошлом сезоне его показатели были — 34,4 очка и 11,1 подбора.

НБА
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Джоэл Эмбиид
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