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Центровой «Денвера» Йокич обвинил себя в трех поражениях команды подряд в серии против «Финикса»

09:17
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Центровой «Денвера» Никола Йокич обвинил себя в неудачном выступлении команды во втором раунде плей-офф НБА.

«Я недоволен собой, потому что часто промахиваюсь. Я не играю на своем лучшем уровне, особенно в плане бросков. Все стало бы куда проще, если бы я начал попадать. Соперник, конечно же, отлично работает, ставит меня в непростое положение в атаке», — приводит ESPN слова Йокича.

«Денвер» уступает «Финиксу» в серии второго раунда плей-офф НБА со счетом 0-3. Четвертый матч состоится 14 июня. В случае поражения «Наггетс» вылетят из плей-офф.

9 июня Йокич был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА-2020/21.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/nba/recap?gameId=401332965

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