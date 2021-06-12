Центровой «Денвера» Йокич обвинил себя в трех поражениях команды подряд в серии против «Финикса»
Центровой «Денвера» Никола Йокич обвинил себя в неудачном выступлении команды во втором раунде плей-офф НБА.
«Я недоволен собой, потому что часто промахиваюсь. Я не играю на своем лучшем уровне, особенно в плане бросков. Все стало бы куда проще, если бы я начал попадать. Соперник, конечно же, отлично работает, ставит меня в непростое положение в атаке», — приводит ESPN слова Йокича.
«Денвер» уступает «Финиксу» в серии второго раунда плей-офф НБА со счетом 0-3. Четвертый матч состоится 14 июня. В случае поражения «Наггетс» вылетят из плей-офф.
9 июня Йокич был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА-2020/21.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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