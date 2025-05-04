Баскетбол
4 мая, 11:45

Йокич о победе над «Клипперс» в седьмом матче: «Владелец «Денвера» хотел что-то поменять и у него получилось»

Руслан Минаев

Центровой «Денвера» Никола Йокич прокомментировал победу над «Клипперс» (120:101) в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НБА.

«Наггетс» уволили главного тренера Майкла Мэлоуна в концовке регулярного чемпионата.

«Думаю, владелец хотел что-то изменить, поменять энергетику, и, вероятно, у него это получилось. Он получил результат, который искал», — сказал Йокич после матча.

Во втором раунде «Денвер» сыграет с «Оклахомой».

НБА
БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Клипперс
Никола Йокич
Бронни Джеймс о первом сезоне в НБА: «Было очень много давления»

«Индиана» обыграла «Кливленд» в первом матче серии плей-офф НБА

