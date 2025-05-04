Йокич о победе над «Клипперс» в седьмом матче: «Владелец «Денвера» хотел что-то поменять и у него получилось»
Центровой «Денвера» Никола Йокич прокомментировал победу над «Клипперс» (120:101) в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НБА.
«Наггетс» уволили главного тренера Майкла Мэлоуна в концовке регулярного чемпионата.
«Думаю, владелец хотел что-то изменить, поменять энергетику, и, вероятно, у него это получилось. Он получил результат, который искал», — сказал Йокич после матча.
Во втором раунде «Денвер» сыграет с «Оклахомой».
