Центровой «Далласа» Гэффорд может пропустить начало регулярного чемпионата из-за травмы

Центровой «Далласа» Дэниэл Гэффорд пропустит две-три недели из-за травмы лодыжки, сообщил главный тренер команды Джейсон Кидд.

27-летний американец растянул связки лодыжки 30 сентября во время первого занятия в тренировочном лагере. Он может пропустить начало регулярного чемпионата НБА сезона-2025/26.

В сезоне-2024/25 Гэффорд в 57 матчах регулярного чемпионата набирал в среднем 12,3 очка за игру, выполняя 6,8 передачи и 1,4 передачи. В плей-офф в 22 матчах у него было 9 очков, 5,5 передачи и 0,7 подбора.