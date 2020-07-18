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Центровой «Бостона» посетовал, что другие турецкие игроки НБА боятся с ним общаться

18 июля 2020, 23:28
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Центровой «Бостона» Энес Кантер рассказал, что турецкие соотечественники стараются игнорировать его во время встреч на площадках НБА. Кантер находится в открытом конфликте с властями Турции.

— Больше всего мне больно от того, что другие турецкие игроки НБА, всякий раз, когда я сталкиваюсь с ними на площадке, они не говорят мне ни слова. Они отворачиваются в другую сторону. Они боятся, — цитирует Кантера Yahoo.

Отца баскетболиста Мехмета Кантера приговорили в Турции к 15 годам лишения свободы. Энес связывал арест отца с тем, что Мехмет критиковал государство и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

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