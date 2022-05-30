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Сегодня, 11:43

Центровой «Бостона» Эл Хорфорд отреагировал на выход команды в финал плей-офф НБА

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Центровой «Бостона» Эл Хорфорд прокомментировал победу в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф НБА над «Майами» (100:96) и выход в финал НБА (4-3 в серии).

«Это была нелегкая прогулка. У нас был трудный путь: «Бруклин», действующие чемпионы «Милуоки» и «Майами». Они подвели нас к краю пропасти. Это новая страница в истории нашего клуба, и мы работали ради этого целый сезон», — цитирует ESPN Хорфорда.

35-летний доминиканский центровой в седьмом матче серии против «Майами» набрал 5 очков и совершил 14 подборов.

«Бостон» сыграет в финале НБА против «Голден Стэйт». «Уорриорз» в полуфинале плей-офф обыграл «Даллас» в серии (4-1).

Источник: https://www.espn.com/nba/story/_/id/34008482/nba-playoffs-2022-jimmy-butler-al-horford-tense-final-seconds-game-7-boston-celtics-miami-heat
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