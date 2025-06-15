Источник: центровой Адамс продлил контракт с «Хьюстоном»

Центровой Стивен Адамс продлил контракт с «Хьюстоном», сообщает Associated Press.

По данным источника, игрок проведет в клубе еще три года, сумма соглашения составила 39 миллионов долларов США.

31-летний новозеландец, который должен был стать неограниченно свободным агентом 30 июня, выступает за «Хьюстон» с момента обмена из «Мемфиса» в феврале 2024 года.

В сезоне-2024/25 центровой в регулярном чемпионате набирал в среднем 3,9 очка и выполнял 5,8 подбора. В плей-офф у него в среднем 5,7 очка и 6,6 подбора.

«Хьюстон» в 1/8 финала плей-офф НБА проиграл «Голден Стэйт» (3-4).