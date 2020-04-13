Центровому «Юты» Гоберу поступали смертельные угрозы после заражения коронавирусом

Центровой «Юты» Руди Гобер признался, что получал смертельные угрозы после того, как он заразился коронавирусом.

— Мне поступали смертельные угрозы, — цитирует Гобера The Salt Lake Tribune. — Я был на передовой всего этого, мне много чего поступало, но в то же время я был счастлив, что, возможно, смог спасти тысячи и тысячи жизней и защитить многих людей от заражения. Комиссионер НБА отлично поработал, сразу приостановив чемпионат. Когда мы оглянемся на это через 20 лет, мы будем очень рады, что это произошло.

Гобер стал первым игроком НБА с положительным тестом на коронавирус. После этого 12 марта сезон в лиге был приостановлен. За несколько дней до того, как стало известно о положительном тесте француза на COVID-19, Гобер публично шутил по поводу всемирной паники, демонстративно потрогав все микрофоны на пресс-конференции. Позже Гобер извинился за свое поведение.